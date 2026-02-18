Ричмонд
Кабинет премьер-министра Японии Такаити массово ушел в отставку

Правительство Японии во главе с премьер-министром Санаэ Такаити сложило полномочия в полном составе.

Источник: Аргументы и факты

Правительство Японии во главе с премьер-министром Санаэ Такаити утром в среду сложило полномочия в полном составе. Отставка кабинета связана с началом новой парламентской сессии и процедурой формирования обновлённого правительства. Об этом пишет The Japan News, материал перевёл aif.ru.

Такаити, ставшая первой женщиной на посту главы правительства в октябре прошлого года и одновременно возглавляющая Либерально-демократическую партию Японии, ранее инициировала создание новой коалиции с Японской инновационной партии после выхода партии Комэйто из правящего блока. Этот политический манёвр позволил сохранить устойчивое парламентское большинство.

Парламент страны готовится к специальной сессии после выборов в нижнюю палату, на которых либерал-демократы получили более двух третей мест. В ходе заседаний обеих палат должны состояться выборы премьер-министра, и ожидается, что Такаити вновь займёт этот пост. Внеочередной парламентский период продлится около пяти месяцев — до середины июля.

Ранее Такаити заявила, что решение о проведении досрочных выборов в нижнюю палату парламента стало для неё политическим риском и напрямую связано с будущим её правительства.

