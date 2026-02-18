Кабинет премьер-министра Японии Такаити массово ушел в отставку

Парламент страны готовится к специальной сессии после выборов в нижнюю палату, на которых либерал-демократы получили более двух третей мест. В ходе заседаний обеих палат должны состояться выборы премьер-министра, и ожидается, что Такаити вновь займёт этот пост. Внеочередной парламентский период продлится около пяти месяцев — до середины июля.