Умеров рассказал европейцам о трехсторонних переговорах в Женеве

«Завершил отдельную встречу с представителями США и европейских партнеров — Франции, Великобритании, Германии, Италии и Швейцарии», — отметил политик.
Умеров добавил, что на встрече обсудили результаты текущего раунда переговоров и синхронизировали подходы к дальнейшим шагам. Он подчеркнул, что существует общее понимание ответственности за итоговый результат.
Ранее KP.RU писал, что трехсторонние переговоры по Украине в Женеве завершились. Контакты делегаций продолжались в течение шести часов. Все встречи проводились в закрытом формате.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что обсуждение затронет ключевые темы. На переговорах рассмотрят территориальные вопросы, гарантии безопасности как для России, так и для всего мира.