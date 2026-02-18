Ричмонд
Умеров рассказал европейцам о трехсторонних переговорах в Женеве

Умеров провел встречу с представителями США и ЕС после переговоров в Женеве.

Источник: Комсомольская правда

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что после первого дня трехсторонних переговоров в Женеве он провел отдельную встречу с представителями США и ЕС. Об этом он написал в телеграм-канале.

«Завершил отдельную встречу с представителями США и европейских партнеров — Франции, Великобритании, Германии, Италии и Швейцарии», — отметил политик.

Умеров добавил, что на встрече обсудили результаты текущего раунда переговоров и синхронизировали подходы к дальнейшим шагам. Он подчеркнул, что существует общее понимание ответственности за итоговый результат.

Ранее KP.RU писал, что трехсторонние переговоры по Украине в Женеве завершились. Контакты делегаций продолжались в течение шести часов. Все встречи проводились в закрытом формате.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что обсуждение затронет ключевые темы. На переговорах рассмотрят территориальные вопросы, гарантии безопасности как для России, так и для всего мира.

