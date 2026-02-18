Вакаров: Трамп накажет Зеленского, если тот не пойдет на уступки

Президент США Дональд Трамп «порвет» Владимира Зеленского, если тот продолжит сопротивляться в вопросе мирного урегулирования конфликта. О том, что грозит Зеленскому, в разговоре с aif.ru рассказал политолог Василий Вакаров.
Ранее СМИ писали, что задержание бывшего министра энергетики Украины Германа Галущенко может быть сигналом со стороны США и попыткой давления на Владимира Зеленского с целью склонить его к мирным переговорам.
«Трамп рекомендовал Зеленскому ускориться и начать мирные переговоры. Это очередной прямой намек, если даже не указание Зеленскому о том, что либо он садится за стол переговоров, либо Трамп будет “рвать” его дальше. Каким образом? Когда сбегал Миндич, руководителем пограничной службы был человек Ермака, в январе его сняли, теперь эта лазейка закрылась, выезжать станет сложнее. А что произойдет, если эта лазейка закроется для Зеленского? После задержания Галущенко он будет следующим», — сказал политолог.
Вакаров добавил, что в СИЗО Зеленского ничего хорошего не ждет.
«Если Зеленского задержат на Украине и посадят в тюрьму или даже временно в СИЗО, то там может всякое случиться. Украинская судебная очень жестокая», — подытожил собеседник aif.ru.