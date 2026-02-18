Шесть часов напряжения: каким был первый день переговоров в Женеве

17 февраля в Женеве прошел первый день третьего раунда переговоров по урегулированию украинского конфликта. На встречу приехали делегации из России, США и Украины.
Источник aif.ru в переговорной группе рассказал, что встреча в первый день длилась 6 часов, а обсуждения вопросов, связанных с урегулированием военного конфликта, были «очень напряженными».
Переговоры носили двусторонний и трехсторонний характеры. Диалог шел в формате российско-американских, российско-украинских и российско-американско-украинских переговоров.
Как прошел первый день переговоров, что ожидают стороны и чем позавтракали американцы — в материале aif.ru.
Блинный завтрак и рабочее настроение.
17 февраля в отеле InterContinental в Женеве начался двухдневный раунд переговоров между Россией, Украиной и США по вопросам урегулирования украинского конфликта.
Несмотря на несколько измененный состав делегаций, основные вопросы, которые планировали обсудить на встрече, остались неизменными.
Российскую переговорную группу возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский, который ранее был главой переговорной группы в мае-июне 2025 года в Стамбуле. Также в число переговорщиков вошли начальник Главного управления Генерального штаба ВС России адмирал Игорь Костюков и заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин.
В Женеву также прибыл спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев. Всего в состав российской делегации вошло около 20 человек.
Американскую сторону, в частности, представляют спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. Также в Женеву прилетели министр армии США Дэн Дрисколл и главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич.
«Настроение рабочее», — лаконично охарактеризовал обстановку на месте перед началом переговоров спецкор RT Константин Придыбайло.
Он же рассказал об интересном совпадении: Уиткофф и Кушнер перед началом переговоров позавтракали блинами в отеле InterContinental, где будет проходить встреча. Примечательно, что это произошло во время российской масленичной недели.
Отель, где закончилась холодная война.
Довольно символичным оказался и выбор рабочей площадки — отель InterContinental Geneva, который считается главной дипломатической гостиницей Женевы из-за близости к штаб-квартире ООН и высочайшему уровню безопасности.
Именно здесь 17 апреля 2014 года прошла встреча представителей России, США, ЕС и Украины. Тогда было принято Женевское заявление, предусматривающее деэскалацию конфликта, разоружение незаконных формирований на Украине и начало национального диалога.
За несколько десятилетий до этого — в ноябре 1985 года — там прошел саммит при участии Михаила Горбачева и Рональда Рейгана. Именно эта встреча дала старт окончанию холодной войны.
В 2009 году Сергей Лавров и Хиллари Клинтон тоже выбрали этот отель для символической «перезагрузки» российско-американских отношений. Тогда Клинтон вручила российскому министру большую красную кнопку с надписью «перезагрузка». Интересно, что из-за ошибки переводчика на кнопке значилось «перегрузка».
В 2021 году InterContinental принимал делегацию Джо Байдена перед его встречей с Владимиром Путиным на вилле Ла-Гранж.
Как выяснил aif.ru, в отеле и сейчас можно забронировать номера. Стоимость варьируется от 50 до 700 тысяч рублей за сутки.
Два дня максимальной отдачи.
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в разговоре с aif.ru подчеркнул, что предстоящие два дня потребуют от делегаций максимальной отдачи.
«Наша делегация весьма представительна, ее возглавляет Владимир Мединский, там и дипломаты, и военные высокого уровня. Они будут достаточно серьезно работать. Все переговоры пройдут за закрытыми дверьми, не будет широкомасштабных публицистических анализов того, что происходит на переговорах. Потому что, объективно, любая реклама, любые оппозиционные выступления участников переговоров мешает итогам», — сказал он.
Сенатор добавил, что участников ждет большая серьезная работа. Он обратил внимание и на некоторые события, которые предшествовали переговорам, например, оскорбления Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
«Зеленский с презрением отнесся ко всем в Евросоюзе, кто не согласен с его позицией. Судить об итогах встречи будем по результатам двух дней, это не большой срок», — подчеркнул он.
По словам Карасина, после четырех лет противостояния с нацистским режимом, который делает ставку на запрет всего русского, ожидать быстрого компромисса наивно.
Участие военных в переговорах.
Присутствие на переговорах министра армии США Дэна Дрисколла и главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексуса Гринкевича делают встречу более полноценной. Политолог-американист Константин Блохин в беседе с aif.ru пояснил, какую роль будут играть военные представители.
«Дрисколл и Гринкевич, по сути, будут обсуждать те же самые вопросы, непосредственно связанные с украинским конфликтом. Речь, наверняка, пойдет о гарантиях безопасности, о европейской архитектуре безопасности. То есть участники всех сторон, всех делегаций, завязаны именно на ключевых проблемах в рамках украинского конфликта», — сказал он.
При этом эксперт считает, что переоценивать влияние военных на ход переговоров не стоит.
«Нельзя сказать, что Дрисколл и Гринкевич могут изменить что-то в рамках переговоров или склонить чашу весов в определенную сторону, — пояснил Блохин. — Они просто будут обсуждать темы, в рамках которых они несут определенную ответственность, те проблемы, за решение которых они отвечают».
Впереди еще один день с плотным переговорным графиком. Итоги дипломатической встречи, вероятно, удастся узнать уже вечером 18 февраля.