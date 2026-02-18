Шесть часов напряжения: каким был первый день переговоров в Женеве

«Наша делегация весьма представительна, ее возглавляет Владимир Мединский, там и дипломаты, и военные высокого уровня. Они будут достаточно серьезно работать. Все переговоры пройдут за закрытыми дверьми, не будет широкомасштабных публицистических анализов того, что происходит на переговорах. Потому что, объективно, любая реклама, любые оппозиционные выступления участников переговоров мешает итогам», — сказал он.