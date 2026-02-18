В США рассказали, как россияне называют спецпредставителей Трампа

Американская газета The New York Times сообщила, что в России спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя главы Белого дома Джареда Кушнера в шутку называют «Уиткофф и Зятькофф». Прозвище связано с тем, что слово «зять» обозначает родственную связь Кушнера с президентом США Дональдом Трампом.
По данным издания, Уиткофф и Кушнер не раз приезжали в Москву для участия в переговорах по урегулированию конфликта вокруг Украины. 2 декабря 2025 года президент России Владимир Путин принял их в Кремле. Тогда обсуждался мирный план США. 22 января представители Вашингтона вновь прибыли в российскую столицу. Для Уиткоффа тот визит стал седьмым за время переговорного процесса, для Кушнера — вторым.
Газета отмечает, что российская сторона положительно оценивает участие американских представителей в консультациях.
Кроме того, издание пишет, что схожее прозвище у Кушнера существует и в Иране. Там его называют «Дамад Трамп», где слово «дамад» также означает «зять».
Очередной раунд переговоров России, США и Украины проходит в Женеве 17−18 февраля. По информации источника РИА Новости, в первый день консультации продолжались около шести часов и были напряжёнными. Стороны договорились продолжить работу. Со стороны США в переговорах участвуют Уиткофф и Кушнер.
