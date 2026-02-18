В США рассказали, как россияне называют спецпредставителей Трампа

По данным издания, Уиткофф и Кушнер не раз приезжали в Москву для участия в переговорах по урегулированию конфликта вокруг Украины. 2 декабря 2025 года президент России Владимир Путин принял их в Кремле. Тогда обсуждался мирный план США. 22 января представители Вашингтона вновь прибыли в российскую столицу. Для Уиткоффа тот визит стал седьмым за время переговорного процесса, для Кушнера — вторым.