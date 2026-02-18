Ричмонд
Посольство Китая: США пытаются сфабриковать повод для ядерных испытаний

Китай призывает США подтвердить обязательства по ядерному разоружению.

Источник: Комсомольская правда

Администрация США пытается создать ложные предлоги для возобновления ядерных испытаний, распространяя неправдивые утверждения о Китае. Об этом заявил пресс-секретарь китайского посольства в Вашингтоне Лю Пэнъюй.

«Китай отвергает любые попытки США сфабриковать предлоги для возобновления собственных ядерных испытаний. Будучи страной с огромным ядерным арсеналом, США должны выполнять собственные особые и первоочередные обязательства по ядерному разоружению», — сказал дипломат в интервью ТАСС.

Пэнъюй призвал США подтвердить свои обязательства, направленные на воздержание от проведения ядерных испытаний и предпринимать конкретные шаги для защиты международного режима ядерного разоружения и нераспространения.

Ранее помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями и нераспространению Кристофер Йо заявил, что Америка планирует возобновить ядерные испытания на «равных условиях» с Россией и Китаем. Он уточнил, что это не означает возвращения к атмосферным испытаниям с многомегатонными взрывами.

