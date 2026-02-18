Посольство Китая: США пытаются сфабриковать повод для ядерных испытаний

Ранее помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями и нераспространению Кристофер Йо заявил, что Америка планирует возобновить ядерные испытания на «равных условиях» с Россией и Китаем. Он уточнил, что это не означает возвращения к атмосферным испытаниям с многомегатонными взрывами.