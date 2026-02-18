Боец ВС РФ с позывным Бухара 108 дней удерживал мост под Херсоном

Российский военнослужащий Машраб Акмурадов с позывным Бухара 108 дней удерживал позицию на железнодорожном мосту в Херсонской области. О его действиях сообщил благотворительный фонд «Два майора» в телеграм-канале.
По данным фонда, в феврале 2025 года восемь бойцов в составе двух групп отправились на боевое задание. В первый же день подразделение попало под артиллерийский огонь, удары кассетными боеприпасами, миномётный обстрел, а также атаку танка и беспилотников. Потери оказались значительными.
На следующий день в живых остались двое военнослужащих, один из них был тяжело ранен. Несмотря на это, они выполнили поставленную задачу.
После боя Акмурадов в течение 21 дня выносил раненого товарища через болотистую местность. По информации фонда, в один из дней его обнаружил беспилотник ВСУ, который сбросил зажигательный снаряд. Боеприпас не сработал.
Позже боец занял позицию на железнодорожном мосту и в стрелковом бою вытеснил противника. Попытки эвакуации с применением техники не увенчались успехом. С 10 марта по 2 июня он удерживал объект. Всё это время его снабжали продуктами и медикаментами с помощью дронов.
В результате обморожения Акмурадов лишился обеих ног. Он представлен к награждению орденом Мужества.
