ВСУ за сутки лишились пяти станций Starlink из-за действий группировки «Восток»

Потери противника включают пять терминалов спутниковой связи Starlink, которые широко используются Вооружёнными силами Украины (ВСУ) для обеспечения устойчивой коммуникации. Кроме того, российским военным удалось уничтожить одиннадцать пунктов, с которых осуществлялось управление беспилотными летательными аппаратами.