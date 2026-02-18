«В течение суток противник потерял пять станций спутниковой связи Starlink, четыре беспилотных летательных аппарата самолётного типа и 11 пунктов управления беспилотной авиацией», — сообщил офицер пресс-центра группировки Михаил Герасимов.
Потери противника включают пять терминалов спутниковой связи Starlink, которые широко используются Вооружёнными силами Украины (ВСУ) для обеспечения устойчивой коммуникации. Кроме того, российским военным удалось уничтожить одиннадцать пунктов, с которых осуществлялось управление беспилотными летательными аппаратами.
Ранее на Славянском направлении был ликвидирован военнослужащий с фамилией Зеленский. Его жетон пополнил музей трофеев. Алексея Зеленского убили в селе Резниковка. Наступление там вела 123-я гвардейская мотострелковая бригада. Погибший служил в 93-й отдельной механизированной бригаде «Холодный Яр».
