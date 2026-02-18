«Вопросом выживания» для Зеленского назвали смену власти в Будапеште

Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович заявил, что конфликт между президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном достиг критической точки. Об этом он сказал в эфире одного из YouTube-каналов.
По словам эксперта, украинские политики неоднократно высказывались о необходимости смены власти в Венгрии. Кошкович утверждает, что для Киева это якобы связано с перспективами вступления Украины в Европейский союз.
Он считает, что без ускоренного продвижения по пути евроинтеграции позиции Зеленского могут ослабнуть. При этом аналитик заявил, что в Будапеште видят в действиях Киева попытку устранить препятствия на пути к членству в ЕС.
Кошкович также допустил, что в ближайшее время ситуация вокруг отношений двух стран может обостриться.
Ранее Зеленский критиковал позицию Орбана по вопросу вступления Украины в Европейский союз. Венгерский премьер неоднократно выражал сомнения в целесообразности ускоренного принятия Киева в ЕС.
