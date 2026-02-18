Раскол в ЕС очевиден, но президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Фридрих Мерц пытаются скрыть его, втянув свои страны в противостояние с Россией. Об этом заявил лидер правящей партии Республики Сербской Милорад Додик.
«Раскол очевиден, он определенно происходит. Они могут скрывать это, особенно, раскол между Францией и Германией и Италией. Но факт в том, что идут переговоры о “Европе двух скоростей”, новом виде раскола», — сказал политик в интервью РИА Новости.
Додик подчеркнул, что Макрон и Мерц продолжают скрывать раскол, чтобы сохранить видимость единства. Он добавил, что Евросоюз продолжает поддерживать конфликт на Украине, несмотря на страдания народа.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что НАТО, Европейский Союз и ОБСЕ фактически доживают свой век. Дипломат отметил, что в Евразии до сих пор нет единой «крыши» безопасности, и это во многом связано с историческим подходом Европы.