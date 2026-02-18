Ричмонд
Российский военный сообщил об ударе «Краснополем» по складу боеприпасов ВСУ

Российский военнослужащий заявил об уничтожении склада боеприпасов вооружённых сил Украины на Константиновском направлении в ДНР.

Российский военнослужащий заявил об уничтожении склада боеприпасов вооружённых сил Украины на Константиновском направлении в ДНР. Об этом РИА Новости сообщил старший наводчик 238-й гвардейской артиллерийской бригады с позывным Малый.

По его словам, удар был нанесён высокоточным снарядом «Краснополь». В результате, как утверждает военнослужащий, склад с боеприпасами был уничтожен.

Он также сообщил, что, согласно данным радиоперехватов, после удара украинская сторона испытывала нехватку боеприпасов для FPV-дронов.

Кроме того, в тот же день, по словам бойца, был поражён пункт управления беспилотниками ВСУ.

