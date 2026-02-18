Журналист Axios сообщил о возможных трудностях в переговорах по Украине

Источник «Известий» ранее в этот день сообщил, что встречи в Женеве проходили в двустороннем и трехстороннем форматах и длились около шести часов. По его словам, консультации велись в форматах российско-американских, российско-украинских и российско-американо-украинских переговоров в напряженной атмосфере. Он уточнил, что на данный момент встречи завершены, а стороны договорились продолжить работу 18 февраля. Глава украинской делегации, секретарь СНБО Рустем Умеров, не стал комментировать итоги переговоров.