Журналист Axios сообщил о возможных трудностях в переговорах по Украине

Трехсторонние переговоры по Украине в Женеве якобы могли застопориться. Об этом 17 февраля сообщил журналист портала Axios со ссылкой на источники.

Источник: РИА "Новости"

По словам корреспондента Барака Равида, обсуждение в рамках политической рабочей группы столкнулось с трудностями.

«Два источника, знакомых с ходом переговоров, сообщили мне, что сегодня в Женеве переговоры в политической рабочей группе застопорились», — написал он в социальной сети X.

При этом Равид не уточнил, по каким вопросам переговоры оказались затруднены.

Источник «Известий» ранее в этот день сообщил, что встречи в Женеве проходили в двустороннем и трехстороннем форматах и длились около шести часов. По его словам, консультации велись в форматах российско-американских, российско-украинских и российско-американо-украинских переговоров в напряженной атмосфере. Он уточнил, что на данный момент встречи завершены, а стороны договорились продолжить работу 18 февраля. Глава украинской делегации, секретарь СНБО Рустем Умеров, не стал комментировать итоги переговоров.

