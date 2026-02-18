Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россия потребует зафиксировать отказ от расширения НАТО

Российская сторона намерена добиваться юридического закрепления договорённостей о нерасширении НАТО.

Российская сторона намерена добиваться юридического закрепления договорённостей о нерасширении НАТО. Об этом сообщили в посольстве России в Бельгии в комментарии газете «Известия».

В дипмиссии заявили, что настаивают на фиксации соответствующих обязательств в письменной форме, включая отмену решений Бухарестского саммита НАТО 2008 года. По мнению российской стороны, ранее данные устные обещания о нерасширении альянса впоследствии были проигнорированы.

Саммит НАТО в Бухаресте проходил 2−4 апреля 2008 года. На нём обсуждалась возможность вступления Украины и Грузии в альянс. В итоговых документах было отмечено стремление этих стран к членству, однако план действий по присоединению им предоставлен не был.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявляла, что членство Украины в НАТО неприемлемо для Москвы. По её словам, одного отказа от принятия Киева в альянс недостаточно. Захарова подчеркнула, что НАТО следует отказаться от формулировок Бухарестского саммита, где Украине было обещано будущее членство, иначе этот вопрос продолжит осложнять ситуацию в Европе.

Читайте также: Российский дрон ударил по ресторану в Сумах во время встречи военных ВСУ.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше