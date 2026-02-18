Россия потребует зафиксировать отказ от расширения НАТО

Саммит НАТО в Бухаресте проходил 2−4 апреля 2008 года. На нём обсуждалась возможность вступления Украины и Грузии в альянс. В итоговых документах было отмечено стремление этих стран к членству, однако план действий по присоединению им предоставлен не был.