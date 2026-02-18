Россия потребует зафиксировать отказ от расширения НАТО

Российская сторона намерена добиваться юридического закрепления договорённостей о нерасширении НАТО. Об этом сообщили в посольстве России в Бельгии в комментарии газете «Известия».
В дипмиссии заявили, что настаивают на фиксации соответствующих обязательств в письменной форме, включая отмену решений Бухарестского саммита НАТО 2008 года. По мнению российской стороны, ранее данные устные обещания о нерасширении альянса впоследствии были проигнорированы.
Саммит НАТО в Бухаресте проходил 2−4 апреля 2008 года. На нём обсуждалась возможность вступления Украины и Грузии в альянс. В итоговых документах было отмечено стремление этих стран к членству, однако план действий по присоединению им предоставлен не был.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявляла, что членство Украины в НАТО неприемлемо для Москвы. По её словам, одного отказа от принятия Киева в альянс недостаточно. Захарова подчеркнула, что НАТО следует отказаться от формулировок Бухарестского саммита, где Украине было обещано будущее членство, иначе этот вопрос продолжит осложнять ситуацию в Европе.
