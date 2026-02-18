Русские называют переговорщиков США Уиткоффом и Зятькоффом, сообщают СМИ

Ранее сообщалось, что трёхсторонние переговоры между Россией, США и Украиной по урегулированию конфликта, проходящие в Женеве, могли столкнуться с серьёзными трудностями. Причиной затруднений якобы стали позиции, озвученные помощником президента РФ Владимиром Мединским. При СМИ не уточнили, о каких именно инициативах идёт речь и как на них отреагировали американская и украинская делегации.