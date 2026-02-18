Русские называют переговорщиков США Уиткоффом и Зятькоффом, сообщают СМИ

Спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя главы Белого дома Джареда Кушнера некоторые русские в шутку называют «Уиткофф и Зятькофф». Вторая часть этого тандема обыгрывает родственную связь Кушнера с американским лидером Дональдом Трампом.
Издание отмечает, что визиты этих представителей в Москву носят регулярный характер. При этом в NYT подчёркивают, что в России к деятельности этого переговорного дуэта относятся с теплотой.
Любопытно, что аналогичное прозвище, построенное по тому же принципу, существует и в других странах. Как указывает газета, иранцы также окрестили Кушнера «Дамад Трамп», что в переводе с фарси означает «зять Трампа». Таким образом, родственная связь высокопоставленного переговорщика с главой американского государства обыгрывается в разных языках.
Ранее сообщалось, что трёхсторонние переговоры между Россией, США и Украиной по урегулированию конфликта, проходящие в Женеве, могли столкнуться с серьёзными трудностями. Причиной затруднений якобы стали позиции, озвученные помощником президента РФ Владимиром Мединским. При СМИ не уточнили, о каких именно инициативах идёт речь и как на них отреагировали американская и украинская делегации.
