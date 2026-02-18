Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Русские называют переговорщиков США Уиткоффом и Зятькоффом, сообщают СМИ

Американские эмиссары, участвующие в переговорном процессе по урегулированию украинского конфликта, удостоились неофициальных прозвищ в России. Об этом пишет газета New York Times.

Источник: Life.ru

Спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя главы Белого дома Джареда Кушнера некоторые русские в шутку называют «Уиткофф и Зятькофф». Вторая часть этого тандема обыгрывает родственную связь Кушнера с американским лидером Дональдом Трампом.

Издание отмечает, что визиты этих представителей в Москву носят регулярный характер. При этом в NYT подчёркивают, что в России к деятельности этого переговорного дуэта относятся с теплотой.

Любопытно, что аналогичное прозвище, построенное по тому же принципу, существует и в других странах. Как указывает газета, иранцы также окрестили Кушнера «Дамад Трамп», что в переводе с фарси означает «зять Трампа». Таким образом, родственная связь высокопоставленного переговорщика с главой американского государства обыгрывается в разных языках.

Ранее сообщалось, что трёхсторонние переговоры между Россией, США и Украиной по урегулированию конфликта, проходящие в Женеве, могли столкнуться с серьёзными трудностями. Причиной затруднений якобы стали позиции, озвученные помощником президента РФ Владимиром Мединским. При СМИ не уточнили, о каких именно инициативах идёт речь и как на них отреагировали американская и украинская делегации.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше