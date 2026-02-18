Командир рассказал, что перед ним внезапно появился дрон. Попадать по нему из автомата не удавалось — дрон маневрировал и кружил. Тогда морпех увернулся от атаки беспилотника и нанёс удар рюкзаком «наотмашку». Дрон сдетонировал, но боец не пострадал и пошёл дальше по лесополосе.
Ранее Life.ru писал, что группировка войск «Восток» за сутки уничтожила оборудование Вооружённых сил Украины, включая пять станций Starlink. Потери противника включают пять терминалов спутниковой связи Starlink, которые широко используются ВСУ для обеспечения устойчивой коммуникации. Кроме того, российским военным удалось уничтожить одиннадцать пунктов, с которых осуществлялось управление беспилотными летательными аппаратами, и четыре БПЛА.
