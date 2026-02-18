Посол Мирошник заявил, что НАБУ не замнёт «коррупционный трек» Зеленского

По словам Мирошника, об этом говорит история с задержанием и арестом бывшего министра энергетики Украины Германа Галущенко.
«Задержание Галущенко демонстрирует, что НАБУ и те, кто стоят за НАБУ, настроены достаточно серьёзно и не намерены просто так спустить на тормозах коррупционный трек Зеленского, не использовав весь его потенциал», — уверен дипломат.
Ранее сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро Украины расширило круг подозреваемых по делу «Мидас». В ведомстве заявили, что бывший министр энергетики Герман Галущенко помог сообщникам вывести из компании «Энергоатом» 112 миллионов долларов. Средства, по версии следствия, предназначались для последующего отмывания. Деньги выводились в период, когда Галущенко занимал министерский пост. НАБУ представило инфографику, подтверждающую движение денежных потоков.
Главные новости геополитики, заявления мировых лидеров и международная дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.