Посол Мирошник заявил, что НАБУ не замнёт «коррупционный трек» Зеленского

Западные кураторы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) не позволят замять коррупционную историю. Такое заявление сделал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, пишет ТАСС.

По словам Мирошника, об этом говорит история с задержанием и арестом бывшего министра энергетики Украины Германа Галущенко.

«Задержание Галущенко демонстрирует, что НАБУ и те, кто стоят за НАБУ, настроены достаточно серьёзно и не намерены просто так спустить на тормозах коррупционный трек Зеленского, не использовав весь его потенциал», — уверен дипломат.

Ранее сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро Украины расширило круг подозреваемых по делу «Мидас». В ведомстве заявили, что бывший министр энергетики Герман Галущенко помог сообщникам вывести из компании «Энергоатом» 112 миллионов долларов. Средства, по версии следствия, предназначались для последующего отмывания. Деньги выводились в период, когда Галущенко занимал министерский пост. НАБУ представило инфографику, подтверждающую движение денежных потоков.

