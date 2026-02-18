В США оценили ход переговоров по Украине в Женеве: «Застопорились»

Трехсторонние переговоры по Украине в Женеве могли «застопориться», несмотря на решение продолжить контакты 18 февраля. Об этом сообщает журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источники.
«Два источника, знакомых с ходом переговоров, сообщили мне, что сегодня в Женеве переговоры в политической рабочей группе “застопорились”. По словам источников, причиной стали позиции, представленные новым главным российским переговорщиком Владимиром Мединским», — написал корреспондент в социальной сети X.
Равид не уточнил, о каких именно позициях идет речь. Журналист также не сообщил, как на них отреагировали американская и украинская стороны.
Напомним, переговоры между Россией, США и Украиной проходят в Женеве 17−18 февраля. Первый день переговоров длился шесть часов и был очень напряженным. Встречи проходят в закрытом для прессы формате в связи с серьезностью вопросов.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что на переговорах в Женеве будут обсуждаться ключевые вопросы, включая территориальные проблемы. Также будут затронуты другие требования, которые были выдвинуты в контексте специальной военной операции.
Перед переговорами президент США Дональд Трамп отметил, что дальнейший прогресс в мирном процессе зависит исключительно от Украины. Глава Белого дома подчеркнул, что Киеву следует как можно скорее согласиться на переговоры. Он добавил, что США настаивают на этом шаге.
Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер выразил мнение, что участие Владимира Мединского в переговорах по Украине усилит давление на Киев. Он отметил, что помощник президента России является важным игроком, и его участие может быть частью стратегического маневра со стороны Москвы.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев уточнял, что между Россией и США существует договоренность не раскрывать детали переговорного процесса, чтобы не препятствовать достижению результатов. Он подчеркнул, что конфиденциальность этих обсуждений играет ключевую роль для увеличения шансов на нахождение взаимоприемлемых решений.