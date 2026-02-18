Ричмонд
Умеров рассказал представителям Европы о трёхсторонних переговорах

Глава украинской делегации в Женеве Рустем Умеров встретился с представителями стран Евросоюза, а также США и Великобритании и Швейцарии. Как заявил секретарь СНБО в соцсетях, у них сложилось «понимание общей ответственности за результат».

Источник: Life.ru

«Завершил отдельную встречу с представителями США и европейских партнёров — Франции, Великобритании, Германии, Италии и Швейцарии. Обсудили итоги сегодняшнего раунда переговоров и синхронизировали подходы по дальнейшим шагам. Важно сохранять общее видение и координацию действий между Украиной, США и Европой», — пишет Умеров.

Ранее Рустем Умеров заявил, что на переговорах в Женеве обсуждения были сосредоточены на способах решений вопросов. О результатах первого дня переговоров будет доложено Владимиру Зеленскому. Он также поблагодарил американских партнёров за конструктивное взаимодействие и готовность работать в рабочем темпе.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Женева: дипломатическая столица мира и площадка для мирных переговоров
Женева — один из самых известных населенных пунктов Европы. Исторически город стал символом нейтралитета, мирных переговоров и глобального сотрудничества, ведь именно в Женеве регулярно принимают международные саммиты, встречи лидеров государств и переговоры по ключевым вопросам безопасности.
Читать дальше