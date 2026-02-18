Ричмонд
Глава Чувашии расскащал об атаке беспилотников на Чебоксары и Чебоксарский округ

Беспилотные летательные аппараты вооруженных сил Украины атаковали Новоюжный район Чебоксар и деревню Яуши Чебоксарского округа.

Беспилотные летательные аппараты вооруженных сил Украины атаковали Новоюжный район Чебоксар и деревню Яуши Чебоксарского округа. Об этом сообщил глава Чувашии Олег Николаев в своём телеграм-канале.

По его словам, пострадавших нет. Капитальные строения не повреждены. Зафиксированы повреждения нескольких автомобилей.

Николаев уточнил, что на местах работают экстренные и оперативные службы. По его данным, угрозы для жителей нет.

Ранее телеграм-канал SHOT сообщил об атаке Чебоксар со стороны вооружённых сил Украины. По словам очевидцев, над городом работали системы противовоздушной обороны. В одном из районов жители заметили столб густого дыма.

