Уиткофф заявил о существенном прогрессе в переговорах по Украине

По словам Уиткоффа, США «выступили модератором трехсторонних переговоров с Украиной и Россией». При этом он заявил об «успехе [действующей администрации США] в том, что она свела вместе стороны конфликта, что привело к существенному прогрессу». «Обе стороны договорились сообщить об итогах своим лидерам и продолжить работу с целью достижения сделки», — заявил Уиткофф.