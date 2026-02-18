Ричмонд
Уиткофф заявил о существенном прогрессе в переговорах по Украине

ВАШИНГТОН, 18 февраля. /ТАСС/. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил о существенном прогрессе в переговорах по украинскому урегулированию. Соответствующую публикацию он разместил в X по завершении первого дня трехсторонних дискуссий в Женеве.

Источник: Reuters

По словам Уиткоффа, США «выступили модератором трехсторонних переговоров с Украиной и Россией». При этом он заявил об «успехе [действующей администрации США] в том, что она свела вместе стороны конфликта, что привело к существенному прогрессу». «Обе стороны договорились сообщить об итогах своим лидерам и продолжить работу с целью достижения сделки», — заявил Уиткофф.

Как ранее сообщил ТАСС источник в российской переговорной группе, участники трехсторонних переговоров по Украине в Женеве договорились продолжить контакты в среду. По его словам, шестичасовой первый день переговоров шел очень напряженно.

Трехсторонние переговоры России, США и Украины начались в Женеве во вторник. Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский.

