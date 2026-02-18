«Баланс доступности и качества»: в Заксобрании Красноярского края обсудили тарифы ЖКХ

Министр тарифной политики края Александр Ананьев напомнил, что с 1 января стоимость услуг по всей стране выросла на 1,7% из-за увеличения НДС до 22%. А основное повышение тарифов — в среднем на 15% — произойдет с 1 октября. В Красноярске и Канском муниципальном округе — на 13% и 13,2%, в Сосновоборском муниципальном округе — на 16%, в Дивногорске, Железногорске, Зеленогорске, Енисейском, Курагинском, Минусинском, Назаровском, Шарыповском и Эвенкийском округах — на 17,1%. Более чем на 15% вырастут тарифы с 1 октября 2026 года на вывоз ТКО.