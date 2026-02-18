«Баланс доступности и качества»: в Заксобрании Красноярского края обсудили тарифы ЖКХ

Вопрос подняли на заседании секции по вопросам строительства, ЖКХ, ГО и ЧС Координационного совета Ассоциации по взаимодействию представительных органов госвласти и местного самоуправления.
Руководитель секции, заместитель председателя комитета парламента по строительству, ЖКХ и вопросам ГО и ЧС Законодательного Собрания Елена Пензина отметила, что депутаты изучили статистику обращений граждан по вопросам ЖКХ за последние 5 лет. Оказалось, что лишь 9% из них касаются тарифов, а остальные показывают, что граждане недовольны качеством услуг.
Министр тарифной политики края Александр Ананьев напомнил, что с 1 января стоимость услуг по всей стране выросла на 1,7% из-за увеличения НДС до 22%. А основное повышение тарифов — в среднем на 15% — произойдет с 1 октября. В Красноярске и Канском муниципальном округе — на 13% и 13,2%, в Сосновоборском муниципальном округе — на 16%, в Дивногорске, Железногорске, Зеленогорске, Енисейском, Курагинском, Минусинском, Назаровском, Шарыповском и Эвенкийском округах — на 17,1%. Более чем на 15% вырастут тарифы с 1 октября 2026 года на вывоз ТКО.
Министр пояснил, что для защиты граждан установлена максимальная планка, выше которой совокупная плата за коммунальные услуги (свет, вода, тепло, газ, обращение с твердыми коммунальными отходами) вырасти не может. Если же начисленная плата превышает предельный индекс — исполнитель услуг обязан снизить сумму, а выпадающие доходы ему компенсирует бюджет. В этом году на сдерживание роста тарифов на коммунальные услуги для населения будет направлено порядка 20 млрд рублей.
Таким образом, жители края оплачивают в среднем 82,8% стоимости услуг, а в районах Крайнего Севера — от 10 до 66%. Сохраняются и все меры соцподдержки для льготников.
Первый заместитель главы Зеленогорска Мария Шилова рассказала о критическом положении муниципального предприятия из-за дисбаланса тарифов — закупка энергии выросла на 20%, а тариф ограничен. Администрация предлагает повысить тариф предприятия до 28% с компенсацией разницы населению из бюджета.
Генеральный директор АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» Олег Бубновский разъяснил методы ценообразования, а начальник отдела естественных монополий краевого УФАС Ольга Муковозчик сообщила о нарушениях ресурсников и новом порядке проверок — проводятся по поручению ФАС России и по согласованию с прокуратурой.
В обсуждении участвовали депутаты Валерий Вэнго, Анатолий Самков, Галина Ампилогова, Павел Семизоров.
Председатель комитета по строительству, ЖКХ и вопросам ГО и ЧС Алексей Кулеш сообщил, что по поручению губернатора готовится законопроект о льготном тарифе: «Мне кажется, этот путь очевиден. Мы говорили об этом еще несколько лет назад и постепенно к этому идем. Распространится ли практика сразу на весь Красноярский край или начнем с пилотной территории — вопрос пока открытый».
Елена Пензина также предложила вернуться к публичной защите инвестпроектов ресурсоснабжающих компаний в горсоветах, чтобы исключать лишние расходы и контролировать выполнение работ.
Предложения, прозвучавшие на заседании секции, будут направлены в виде постановления правительству Красноярского края.