Минюст США расширил запросы по делу о докладе о «вмешательстве РФ» в выборы

Министерство юстиции США через суд потребовало дополнительные документы в рамках расследования, связанного с подготовкой доклада о предполагаемом вмешательстве России в выборы 2016 года. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на источники.
По данным издания, повестки получили бывшие сотрудники разведки и правоохранительных органов. Если ранее от них требовали материалы за несколько месяцев до и после публикации отчёта в 2017 году, то теперь запрос охватывает весь период после его выхода.
В июле 2025 года директор национальной разведки США Тулси Габбард обнародовала отчёт, в котором утверждалось, что администрация 44-го президента США Барака Обамы инициировала подготовку нового документа о российском вмешательстве после победы Дональда Трампа на выборах 2016 года.
По словам Габбард, до голосования американская разведка не фиксировала признаков влияния Москвы на избирательный процесс. Однако позже был подготовлен доклад с иными выводами. Она также заявила, что первоначальная оценка, согласно которой Россия не повлияла на результаты выборов, была засекречена.
Ранее президент США Дональд Трамп призвал к немедленному аресту Барака Обамы, обвинив его в попытке организовать государственный переворот во время выборов 2016 года. Как писало издание American Conservative, Трамп утверждал, что Обама якобы поручил ЦРУ подготовить ложные разведданные о связях Трампа с Россией с целью подорвать доверие к его победе. Эти заявления основаны на документах, опубликованных Тулси Габбард в рамках дела, получившего название «Рашагейт».
