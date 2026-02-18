Глава Чувашии Николаев сообщил об атаке беспилотников на Чебоксары и округ

Чувашия подверглась атаке со стороны беспилотников ВСУ. Удары пришлись на Новоюжный район Чебоксар и Чебоксарский округ. Об этом сообщил глава республики Олег Николаев в Telegram-канале.
По его словам, утром прилеты БПЛА были зафиксированы утром в среду, 18 февраля. В результате повреждены несколько автомобилей.
«Сегодня утром на территории Чувашии зафиксирована атака беспилотных летательных аппаратов в Новоюжном районе Чебоксар и в Чебоксарском округе (Яуши). Зафиксированы повреждения нескольких автомобилей», — написал Николаев в своем Telegram-канале.
Он добавил, что капитальных разрушений строений нет, среди людей пострадавших также не оказалось. На местах работают экстренные и оперативные службы.
Немногим ранее атаке подверглись и другие регионы России. Вечером 16 февраля и ночью 17 февраля системы ПВО отражали массированный удар БПЛА по Краснодарскому краю, а также акваториям Черного и Азовского морей. По данным Минобороны, были уничтожены десятки дронов.