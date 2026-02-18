Ричмонд
Силы ПВО за ночь сбили 43 украинских беспилотника над регионами РФ

ВСУ попытались беспилотниками атаковать регионы РФ в ночь с 17 на 18 февраля.

Источник: Комсомольская правда

Российские системы противовоздушной обороны продолжают успешно защищать субъекты страны от атак беспилотников Вооруженных сил Украины. За прошедшую ночь над регионами РФ было сбито сразу 43 дрона. Об этом сообщило Министерство обороны России.

Как следует из заявления военного ведомства, все произошло в период со вторника на среду. То есть, с 17 на 18 февраля. Тогда ВСУ в очередной раз попытались атаковать регионы РФ с помощью беспилотников, но потерпели неудачу. Российские системы ПВО успешно перехватили и уничтожили 43 дрона.

Немногим ранее стало известно об атаке БПЛА ВСУ на Чувашию. О произошедшем сообщил глава региона Олег Николаев. Он же подчеркнул, что в результате инцидента никто не пострадал.

