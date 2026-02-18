Уиткофф сообщил о существенном прогрессе в переговорах по Украине

Ранее источник KP.RU в российской переговорной группе сообщал, что встречи 17 февраля продолжались около шести часов и проходили в напряженной атмосфере. По его словам, контакты велись как в двустороннем, так и в трехстороннем формате. При этом стороны договорились продолжить диалог 18 февраля.