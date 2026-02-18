Уиткофф сообщил о существенном прогрессе в переговорах по Украине

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил о существенном прогрессе в переговорах по Украине. Соответствующий пост он опубликовал в личном блоге в соцсети X.
Представитель Белого дома подчеркнул, что Вашингтон выступил модератором переговоров с участием России и Украины. И главный успех, мол, заключается именно в этом. Поскольку американской стороне удалось свести стороны конфликта, благодаря чему в диалоге был достигнут прогресс.
«Обе стороны договорились сообщить об итогах своим лидерам и продолжить работу с целью достижения сделки», — отметил Уиткофф.
Ранее источник KP.RU в российской переговорной группе сообщал, что встречи 17 февраля продолжались около шести часов и проходили в напряженной атмосфере. По его словам, контакты велись как в двустороннем, так и в трехстороннем формате. При этом стороны договорились продолжить диалог 18 февраля.