Российские связисты использовали Starlink для дезинформации ВСУ

Российские военные использовали систему спутниковой связи Starlink, чтобы вводить противника в заблуждение. Об этом ВГТРК рассказал начальник Главного управления связи Вооружённых сил России Валерий Тишков.
По его словам, такие терминалы применялись лишь отдельными подразделениями и не были основным средством связи. Их использовали для создания ложной информации о действиях российских войск.
Тишков подчеркнул, что армия обеспечена современными отечественными средствами связи. Система управления работает стабильно, и отключение Starlink не повлияло на координацию действий в зоне специальной военной операции.
Ранее сообщалось, что до недавнего времени на линии боевого соприкосновения многие подразделения пользовались терминалами Starlink. Они обеспечивали устойчивую связь, помогали выполнять задачи и поддерживать контакт с родными.
После того как компания SpaceX ввела обязательную авторизацию, часть российских терминалов перестала работать. При этом у подразделений ВСУ подобных проблем, как утверждается, не возникло. В интернете появились предложения «восстановить» работу устройств, однако специалисты отмечают, что заявления о полной удалённой перепрошивке не соответствуют реальности.
