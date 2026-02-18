Российские связисты использовали Starlink для дезинформации ВСУ

После того как компания SpaceX ввела обязательную авторизацию, часть российских терминалов перестала работать. При этом у подразделений ВСУ подобных проблем, как утверждается, не возникло. В интернете появились предложения «восстановить» работу устройств, однако специалисты отмечают, что заявления о полной удалённой перепрошивке не соответствуют реальности.