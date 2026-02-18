Беларусь решила выйти из протокола о взаимодействии таможенных органов СНГ

Документ официально опубликован в среду на Национальном правовом интернет-портале.
В документе говорится, что Совмин соглашается с предложением ГТК о выходе комитета из протокола о взаимодействии таможенных органов стран СНГ при осуществлении пост-таможенного контроля. Протокол был подписан 5 сентября 2012 года в Петропавловске-Камчатском.
Отмечается, что это предложения таможенного комитета было согласованно с двумя министерствами — иностранных дел и юстиции.
Правительство поручило МИД направить соответствующее уведомление о выходе таможенного комитета из этого протокола.
Основные положения постановления вступили в силу со дня его принятия.