Беларусь решила выйти из протокола о взаимодействии таможенных органов СНГ

В документе говорится, что Совмин соглашается с предложением ГТК о выходе комитета из протокола о взаимодействии таможенных органов стран СНГ при осуществлении пост-таможенного контроля. Протокол был подписан 5 сентября 2012 года в Петропавловске-Камчатском.