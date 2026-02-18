Администрация США намеренно распространяет ложные утверждения о Китае, чтобы создать предлог для возобновления собственных ядерных испытаний. Об этом заявил пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй, комментируя слова помощника госсекретаря США по контролю над вооружениями Кристофера Йа, который утверждал, будто Китай в последние годы проводил взрывные ядерные испытания.
«Китай решительно отвергает любые попытки США сфабриковать предлоги для возобновления ядерных испытаний», — сказал он ТАСС.
Дипломат напомнил, что Вашингтон, обладая крупнейшим ядерным арсеналом, несет особую ответственность по ядерному разоружению. Эту позицию поддерживает международное сообщество.
Лю Пэнъюй призвал США подтвердить обязательства, данные пятью ядерными державами, о воздержании от ядерных испытаний. По его словам, американцы должны укреплять глобальный консенсус против таких действий и принимать конкретные шаги для защиты режима ядерного нераспространения и разоружения.
Гуманитарная организация Norwegian People s Aid в новом докладе сообщила, что ядерные испытания в прошлом привели к 4 млн преждевременных смертей.