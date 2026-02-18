Администрация США намеренно распространяет ложные утверждения о Китае, чтобы создать предлог для возобновления собственных ядерных испытаний. Об этом заявил пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй, комментируя слова помощника госсекретаря США по контролю над вооружениями Кристофера Йа, который утверждал, будто Китай в последние годы проводил взрывные ядерные испытания.