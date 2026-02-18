NYT рассказала о прозвище «Уиткофф и Зятькофф» для переговорщиков США

Посланник и зять американского лидера не раз приезжали в Москву на переговоры. Последний раз президент Владимир Путин встретился с ними 22 января. Вместе с ними также приехал комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум, который занимает пост старшего советника учрежденного Трампом «Совета мира». С российской стороны на встрече присутствовали помощник президента Юрий Ушаков и спецпредставитель по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, она продлилась более трех с половиной часов и завершилась в три часа ночи.