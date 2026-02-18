Россия планирует требовать от НАТО отказаться от расширения на бумаге

Россия намерена требовать от представителей Североатлантического альянса (НАТО) юридически закрепить пункт об отказе от расширения на восток. Об этом в среду, 18 февраля, сообщили в российском посольстве в Бельгии.
— Российская Федерация будет настаивать на фиксации соответствующих договоренностей на бумаге, включая отмену решений Бухарестского саммита, потому что все данные самими же натовцами в прошлом устные обещания о нерасширении блока были забыты и проигнорированы, — уточнили в диппредставительстве.
По словам дипломатов, в ходе подготовки Договора об окончательном урегулировании германского вопроса лидеры стран — членов альянса обещали руководству СССР, что не будут расширять НАТО на восток. Документальные подтверждения таких заверений содержатся в архивах государств, передает «Известия».
Европейский союз (ЕС), в свою очередь, разрабатывает план, состоящий из пяти пунктов, который сможет закрепить частичное членство Украины в блоке в 2027 году. Страна может получить место за столом переговоров в союзе прежде, чем проведет реформы, необходимые для полного вступления.