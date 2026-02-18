— Российская Федерация будет настаивать на фиксации соответствующих договоренностей на бумаге, включая отмену решений Бухарестского саммита, потому что все данные самими же натовцами в прошлом устные обещания о нерасширении блока были забыты и проигнорированы, — уточнили в диппредставительстве.