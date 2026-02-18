Президентский борт США перекрасят в любимые цвета Трампа

Ранее президент США Дональд Трамп продлил на год действие распоряжения, позволяющего американским силовым структурам останавливать и инспектировать суда, направляющиеся к берегам Кубы. В уведомлении, опубликованном в Федеральном реестре, указано, что решение связано с соображениями безопасности и действием режима чрезвычайного положения в отношении Кубы.