Президентский борт США перекрасят в любимые цвета Трампа

Новый президентский борт США оформят в красный, белый и тёмно-синий цвета с золотой полосой. Дизайн изменят впервые за 60 лет.

Источник: Аргументы и факты

Новый президентский борт США перекрасят в красный, белый и тёмно-синий цвета, добавив золотую полосу. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на ВВС США.

Отмечается, что обновлённый дизайн отражает цветовую палитру, которую предпочитает президент Дональд Трамп. В течение последних 60 лет официальный самолёт главы государства сохранял голубо-белую окраску.

В новые цвета раскрасят «Боинг», подаренный США Катаром, а также два самолёта, которые готовятся как следующее поколение президентских бортов. Первый самолёт в обновлённой версии представят в ближайшие месяцы.

Ранее президент США Дональд Трамп продлил на год действие распоряжения, позволяющего американским силовым структурам останавливать и инспектировать суда, направляющиеся к берегам Кубы. В уведомлении, опубликованном в Федеральном реестре, указано, что решение связано с соображениями безопасности и действием режима чрезвычайного положения в отношении Кубы.

