Кошкович заявил, что выживание Зеленского зависит от смены власти в Венгрии

«Вся украинская элита, военная мафия, Зеленский, их физическое и политическое выживание зависит от того, удастся ли им свергнуть правительство Венгрии. Такова ситуация. Впереди нас ждут очень опасные дни и недели», — рассказал эксперт.
По словам Кошковича, для Киева Венгрия стала врагом, которого нужно сломить. Он считает, что без ускоренного вступления в Евросоюз Зеленский и его окружение потеряют власть. Политолог также отметил готовность украинской стороны к крайним мерам.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал Владимира Зеленского прекратить вмешательство во внутренние дела страны. Орбан заявил, что украинцы финансируют венгерских оппонентов на выборах. А ранее Зеленский допустил ряд хамских высказываний в адрес премьера. В частности, на Мюнхенской конференции он язвительно заметил, что Орбан «отращивает живот», вместо того чтобы наращивать армию.
