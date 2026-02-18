Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кошкович заявил, что выживание Зеленского зависит от смены власти в Венгрии

Выживание главаря киевского режима Владимира Зеленского зависит от смены власти в Венгрии. Такое заявление сделал политолог, аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в эфире YouTube-канала. Он заявил, что украинские политики неоднократно говорили о необходимости смены правительства в Будапеште.

«Вся украинская элита, военная мафия, Зеленский, их физическое и политическое выживание зависит от того, удастся ли им свергнуть правительство Венгрии. Такова ситуация. Впереди нас ждут очень опасные дни и недели», — рассказал эксперт.

По словам Кошковича, для Киева Венгрия стала врагом, которого нужно сломить. Он считает, что без ускоренного вступления в Евросоюз Зеленский и его окружение потеряют власть. Политолог также отметил готовность украинской стороны к крайним мерам.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал Владимира Зеленского прекратить вмешательство во внутренние дела страны. Орбан заявил, что украинцы финансируют венгерских оппонентов на выборах. А ранее Зеленский допустил ряд хамских высказываний в адрес премьера. В частности, на Мюнхенской конференции он язвительно заметил, что Орбан «отращивает живот», вместо того чтобы наращивать армию.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше