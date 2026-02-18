Самые богатые страны по итогам 2025 года, а на какой позиции Казахстан

Соединенные Штаты и Китай, несмотря на то, что они продолжают оставаться самыми влиятельными государствами в мире, в десятку самых богатых стран по итогам 2025 года не попали. В результате США в данном рейтинге заняли 13-е место (80 412 долларов), а Китай лишь 86-е (23 309 долларов).