Российские военные за вторые сутки отбили вторую контратаку одной и той же бригады ВСУ в районе села Волчанские Хутора в Харьковской области. Об этом сообщается в Telegram-канале группировки войск «Север» «Северный Ветер».
Бойцы ВС РФ, а именно группировки войск «Север», дали отпор 113-й отдельной бригаде территориальной обороны ВСУ.
В понедельник, 16 февраля, попытку украинских солдат контратаковать отразили с помощью тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек», после чего по ним продолжили работу экипажи ВКС РФ. Накануне же, 17 февраля, военнослужащие ВСУ намеревались вернуть утраченные позиции и предприняли очередную попытку контратаки.
«Комплексным огневым поражением атака отражена, враг с потерями отошел на исходные позиции», — подчеркнули в группировке войск «Север».
В целом в районе Волчанских Хуторов, отмечается в Telegram-канале, штурмовики- «северяне» за сутки продвинулись на 100 метров, заняв два домовладения. Также российской авиацией и «Солнцепеками» были нанесены удары по позициям 159-й отдельной механизированной бригады и 15-го погранотряда Государственной пограничной службы Украины.