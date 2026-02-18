Бойцы РФ отбили вторую контратаку одной и той же бригады ВСУ под Харьковом

В целом в районе Волчанских Хуторов, отмечается в Telegram-канале, штурмовики- «северяне» за сутки продвинулись на 100 метров, заняв два домовладения. Также российской авиацией и «Солнцепеками» были нанесены удары по позициям 159-й отдельной механизированной бригады и 15-го погранотряда Государственной пограничной службы Украины.