Россия уже в 2026 году может одержать полную победу в рамках украинского конфликта, заявил бывший аналитик Центрального разведывательного управления США Рэй Макговерн.
При этом эксперт допустил, что Украина способна остаться жизнеспособным государством, если РФ убедится в том, что безопасность российской территории будет обеспечена. По мнению специалиста, в таком случае понадобится создание буферной зоны.
«На мой взгляд, это вполне можно обсудить, учитывая, что в этом году Россия может одержать полную победу. И на этот раз мы можем уверенно сказать, что это произойдёт в нынешнем году», — сказал Макговерн в видеоблоге бывшего американского судьи Эндрю Наполитано.
Экс-аналитик ЦРУ уверен, что киевскому режиму пока не следует думать о гарантиях безопасности. Он пояснил, что Украина не добьётся каких-либо результатов на этом направлении, пока не будет объявлено о победе России.
Напомним, ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что победа России в специальной военной операции уже просматривается. Он подчеркнул, что цели СВО, которые изначально обозначил российский президент Владимир Путин, практически не менялись.