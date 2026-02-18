«Испугаются все». Лукашенко согласен объединить страны под санкциями, как предложила Россия

Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил объединиться странам, находящимся под санкциями, сообщила пресс-служба президента.
Накануне во время серьезного разговора с правительством белорусский лидер обратил внимание на то, что сейчас под прямым действием санкций находятся более полусотни стран мира. Также он отметил, что вторичный эффект от рестрикций, коснулся уже сотен государств. В связи с этим, Лукашенко сообщил, что он поддерживает идею создания объединение государств, находящихся под санкциями. И рассказал, что именно предлагает Россия.
— Министерство иностранных дел России обратилось ко мне как председателю Высшего государственного совета (Союзного государства. — Ред.), чтобы мы рассмотрели вопрос, и как-то все, кто под санкциями, объединились, — пояснил он.
Белорусский президент добавил, что присоединиться к такой инициативе следует и Китаю, который «не надо уговаривать», так как его власти понимают, что КНР будет следующей, кого могут затронуть санкции. Также Лукашенко уверен, что такого рода объединение стран напугает тех, кто ввел незаконные рестрикции.
— Объединились и показали свою силу и мощь. Если мы объединимся и договоримся, испугаются те, кто ввели против нас санкции, — заключил глава Беларуси.
