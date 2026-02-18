«Испугаются все». Лукашенко согласен объединить страны под санкциями, как предложила Россия

Накануне во время серьезного разговора с правительством белорусский лидер обратил внимание на то, что сейчас под прямым действием санкций находятся более полусотни стран мира. Также он отметил, что вторичный эффект от рестрикций, коснулся уже сотен государств. В связи с этим, Лукашенко сообщил, что он поддерживает идею создания объединение государств, находящихся под санкциями. И рассказал, что именно предлагает Россия.