Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Швыдкой: культурная жизнь Европы невозможна без русских артистов

Швыдкой отметил, что русские артисты до сих пор выступают на Западе.

Источник: Комсомольская правда

Культурная жизнь Европы невозможна без русских артистов. Об этом в беседе с ТАСС заявил специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

По его словам, многие российские исполнители продолжают выступать на европейских площадках. В афишах крупных театров по-прежнему можно встретить русские имена, в том числе в постановках классического репертуара.

«Без русских артистов европейская культурная жизнь невозможна. Особенно тогда, когда речь идет, например, об исполнении русских опер, потому что за последние, скажем, лет 50 сложилась традиция исполнения опер на тех языках, на которых они были написаны», — подчеркнул Швыдкой.

Он добавил, что речь идет не только о тех, кто покинул Россию или выступал с критикой в ее адрес.

Тем временем отставной полковник армии США Лоуренс Уилкерсон в эфире YouTube заявил, что в конце XX века на Западе рассматривали возможность более тесной интеграции России и Европы. По его словам, предполагалось, что Москва могла бы стать равноправным партнером стран ЕС. И такой сценарий, уверен Уилкерсон, был «потрясающим планом».

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше