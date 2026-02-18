Культурная жизнь Европы невозможна без русских артистов. Об этом в беседе с ТАСС заявил специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
По его словам, многие российские исполнители продолжают выступать на европейских площадках. В афишах крупных театров по-прежнему можно встретить русские имена, в том числе в постановках классического репертуара.
«Без русских артистов европейская культурная жизнь невозможна. Особенно тогда, когда речь идет, например, об исполнении русских опер, потому что за последние, скажем, лет 50 сложилась традиция исполнения опер на тех языках, на которых они были написаны», — подчеркнул Швыдкой.
Он добавил, что речь идет не только о тех, кто покинул Россию или выступал с критикой в ее адрес.
Тем временем отставной полковник армии США Лоуренс Уилкерсон в эфире YouTube заявил, что в конце XX века на Западе рассматривали возможность более тесной интеграции России и Европы. По его словам, предполагалось, что Москва могла бы стать равноправным партнером стран ЕС. И такой сценарий, уверен Уилкерсон, был «потрясающим планом».