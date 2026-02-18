Ричмонд
Появились сообщения о выходе бойцов РФ к Старому Каравану у Красного Лимана

По информации источников, российские военные формируют новую линию соприкосновения у Старого Каравана.

Источник: Аргументы и факты

Продвигающиеся на краснолиманском направлении российские подразделения вышли к окраинам села Старый Караван под Красным Лиманом, сообщают военные Telegram-каналы.

По информации источников, российским военным удалось выйти к Старому Каравану в результате «систематического огневого воздействия и последовательного давления» на позиции противника в районе села.

Сообщается, что в настоящее время под Старым Караваном идет формирование новой линии соприкосновения.

Согласно сведениям Telegram-канала «Рыбарь», российские военные закрепляются в северной части расположенного в 18 километрах от Старого Каравана поселка Дробышево, наступают в направлении Брусовки и ведут бои на окраинах Красного Лимана.

«На окраинах Лимана продолжаются бои. Российские подразделения подходят к городу с севера — у трассы О0526 и Краснолиманской птицефабрики, а также с юга», — говорится в публикации.

Военные паблики пишут также о продвижении подразделений РФ к западу от села Диброва и усилении ими давления на прилегающие рубежи.

Ранее военный блогер Юрий Подоляка сообщил о проникновении российских бойцов в Красный Лиман с севера, северо-востока, юга и юго-востока.