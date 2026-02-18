Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Спецпосланник США Уиткофф сообщил об итогах первого дня переговоров по Украине

Стороны переговоров по Украине договорились продолжить работу после первого дня встречи в Женеве. Об этом сообщил спецпосланник президента США Стив Уиткофф. По его словам, делегации России и Украины проинформируют руководство своих стран о результатах консультаций. Он отметил, что Соединённые Штаты выступили модератором третьей трёхсторонней встречи.

Источник: Life.ru

«США модерировали третьи трёхсторонние переговоры между Украиной и Россией. Обе стороны договорились проинформировать руководство их стран и продолжать работать с целью заключения сделки», — написал Уиткофф в соцсети X.

Переговоры проходят 17−18 февраля на площадке отеля InterContinental Geneva. Уиткофф также поблагодарил власти Швейцарии за предоставленную площадку.

Напомним, ранее в Женеве завершились трёхсторонние консультации по украинскому вопросу, в которых принимают участие представители России, США и Украины. Переговоры, начавшиеся в 13:56 по местному времени, проходили в закрытом режиме и длились свыше пяти часов. В течение дня состоялись отдельные переговоры между Россией и Соединёнными Штатами, а также между Россией и Украиной. Кроме того, стороны провели совместную встречу в формате РФ — США — Украина.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше