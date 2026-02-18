Спецпосланник США Уиткофф сообщил об итогах первого дня переговоров по Украине

«США модерировали третьи трёхсторонние переговоры между Украиной и Россией. Обе стороны договорились проинформировать руководство их стран и продолжать работать с целью заключения сделки», — написал Уиткофф в соцсети X.
Переговоры проходят 17−18 февраля на площадке отеля InterContinental Geneva. Уиткофф также поблагодарил власти Швейцарии за предоставленную площадку.
Напомним, ранее в Женеве завершились трёхсторонние консультации по украинскому вопросу, в которых принимают участие представители России, США и Украины. Переговоры, начавшиеся в 13:56 по местному времени, проходили в закрытом режиме и длились свыше пяти часов. В течение дня состоялись отдельные переговоры между Россией и Соединёнными Штатами, а также между Россией и Украиной. Кроме того, стороны провели совместную встречу в формате РФ — США — Украина.
