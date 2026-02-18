Ричмонд
Как президента Узбекистана встретили в Вашингтоне

В рамках пребывания в Соединенных Штатах Америки Шавкат Мирзиёев примет участие в первом саммите Совета мира и ряде мероприятий делового характера.

Источник: Sputnik.uz

ТАШКЕНТ, 18 фев — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вместе с супругой прибыл с рабочим визитом в CША. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

На авиабазе «Эндрюс» узбекского лидера встретили председатель Американо-Узбекской торговой палаты Кэролин Лэмм, начальник объединенного штаба Национальной гвардии штата Миссисипи Джеймс Хэнкинс и другие официальные лица, а в отведенной резиденции в Вашингтоне — специальный посланник Президента США Паоло Замполли.

В рамках пребывания в США Шавкат Мирзиёев примет участие в первом саммите Совета мира и ряде мероприятий делового характера.

Первый саммит совета будет посвящен вопросам восстановления и оказания гуманитарной помощи сектору Газа, обеспечению мира и стабильности в этом регионе.

Напомним, что Совет мира создан по инициативе президента США Дональда Трампа. Узбекистан присоединился к нему в качестве государства-учредителя в январе этого года в швейцарском Давосе.

