Как президента Узбекистана встретили в Вашингтоне

ТАШКЕНТ, 18 фев — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вместе с супругой прибыл с рабочим визитом в CША. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.
На авиабазе «Эндрюс» узбекского лидера встретили председатель Американо-Узбекской торговой палаты Кэролин Лэмм, начальник объединенного штаба Национальной гвардии штата Миссисипи Джеймс Хэнкинс и другие официальные лица, а в отведенной резиденции в Вашингтоне — специальный посланник Президента США Паоло Замполли.
В рамках пребывания в США Шавкат Мирзиёев примет участие в первом саммите Совета мира и ряде мероприятий делового характера.
Первый саммит совета будет посвящен вопросам восстановления и оказания гуманитарной помощи сектору Газа, обеспечению мира и стабильности в этом регионе.
Напомним, что Совет мира создан по инициативе президента США Дональда Трампа. Узбекистан присоединился к нему в качестве государства-учредителя в январе этого года в швейцарском Давосе.