Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Euractiv: шансы на вступление Украины в ЕС в ближайшее время крайне малы

Украине не стоит рассчитывать на скорое вступление в Европейский союз, пишет издание Euractiv.

Источник: Аргументы и факты

Шансы Украины на скорое вступление в Европейский союз очень невелики, и это ставит главу киевского режима Владимира Зеленского в сложное положение, так как ему будет нечем компенсировать поражение в конфликте с Россией. Об этом пишет европейское издание Euractiv.

Отмечается, что членство Украины в ЕС могло бы стать для Зеленского главной политической победой и быть представлено населению как стратегический успех. Однако, несмотря на риторику об «ускоренном пути», реального прогресса к получению конкретной даты вступления ожидать не стоит.

«Главное препятствие — сами страны-члены ЕС, которым необходимо единогласно одобрить приём нового участника. На практике этого консенсуса достичь крайне сложно», — отмечает издание.

Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан, комментируя очередные оскорбления со стороны Зеленского, заявил, что Украина не сможет стать членом Евросоюза.

Узнать больше по теме
Биография Виктора Орбана: личная жизнь, карьера, фото
Виктор Орбан — премьер-министр Венгрии, известный своими нестандартными для западного политика идеями. О его биографии, личной жизни, карьерном пути и достижениях расскажем в этом материале.
Читать дальше