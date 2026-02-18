Шансы Украины на скорое вступление в Европейский союз очень невелики, и это ставит главу киевского режима Владимира Зеленского в сложное положение, так как ему будет нечем компенсировать поражение в конфликте с Россией. Об этом пишет европейское издание Euractiv.
Отмечается, что членство Украины в ЕС могло бы стать для Зеленского главной политической победой и быть представлено населению как стратегический успех. Однако, несмотря на риторику об «ускоренном пути», реального прогресса к получению конкретной даты вступления ожидать не стоит.
«Главное препятствие — сами страны-члены ЕС, которым необходимо единогласно одобрить приём нового участника. На практике этого консенсуса достичь крайне сложно», — отмечает издание.
Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан, комментируя очередные оскорбления со стороны Зеленского, заявил, что Украина не сможет стать членом Евросоюза.