Уиткофф заявил о прогрессе в переговорах по урегулированию на Украине

Существенный прогресс наблюдается в переговорах по урегулированию украинского конфликта, заявил специальный посланник президента США Стивен Уиткофф по итогам первого дня трёхсторонних консультаций в швейцарской Женеве.
Дипломат уточнил, что модератором на встрече выступила американская делегация. Уиткофф утверждает, что благодаря этим дискуссиям был достигнут результат, который он назвал «успехом».
«Обе стороны договорились сообщить об итогах своим лидерам и продолжить работу с целью достижения сделки», — написал Уиткофф на своей странице в социальной сети X*.
Спецпосланник также выразил благодарность властям Швейцарии за предоставление площадки для проведения консультаций.
Напомним, российскую делегацию на переговорах в Женеве возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. Представители России приехали на место трёхсторонней встречи на автомобилях с дипломатическими номерами.
Издание The Economist со ссылкой на источники написало, что внутри украинской делегации на переговорах в Швейцарии возникли разногласия о необходимости подписания соглашения под руководством США.
