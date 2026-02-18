Ричмонд
AP сообщило о новых повестках минюста США для оппонентов Трампа

Минюст США направило новые повестки в рамках расследования во Флориде, связанного с предполагаемыми оппонентами президента Дональда Трампа. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источники.

Источник: Life.ru

«Министерство юстиции США выдало новые повестки в рамках расследования, проводимого во Флориде, в отношении предполагаемых противников президента Дональда Трампа», — говорится в публикации.

По данным агентства, расследование касается действий американских чиновников в ответ на утверждения о вмешательстве России в выборы 2016 года. Первоначальный запрос Минюста, направленный в ноябре, касался документов, связанных с подготовкой оценки разведывательного сообщества по этим обвинениям.

Ранее директор национальной разведки США Тулси Габбард обнародовала доклад, в котором утверждается, что в конце 2016 года была подготовлена новая оценка разведданных, противоречащая прежним выводам о возможностях «вмешательства России». Дональд Трамп назвал попытки обвинить РФ во вмешательстве в выборы президента США фальсификацией.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

