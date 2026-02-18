Ричмонд
Депутат ГД: Россия не намерена говорить с Польшей по иску о периоде СССР

Россия не собирается вести переговоры с Польшей по поводу возможных выплат за период «советского господства».

Россия не собирается вести переговоры с Польшей по поводу возможных выплат за период «советского господства». Об этом «Газете.Ru» сообщил глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.

По его словам, Варшава пытается воспользоваться антироссийскими настроениями в Европе и готовит иск против Москвы. Он напомнил, что ранее Польша требовала от Германии крупную компенсацию за ущерб во время Второй мировой войны.

Калашников подчеркнул, что позиция России в этом вопросе будет жёсткой, и обсуждать подобные требования Москва не намерена.

17 февраля газета Financial Times сообщила, что Польша готовит иск о «репарациях» к России.

Ранее депутат Константин Затулин называл такие требования бессмысленными и призывал рассматривать исторические события в контексте того времени.

Читайте также: В НАТО поспорили о приоритетном праве вести переговоры с РФ по Украине.

