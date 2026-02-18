Задержан при попытке уехать из РФ: экс-депутат Заксобрания Приангарья осужден за госизмену

IrkutskMedia, 18 февраля. Бывший депутат Законодательного собрания Иркутской области 3-го созыва 2000−2004 годов Михаил Матханов приговорен к 20 годам лишения свободы в Республике Бурятия за финансирование террористической организации, сообщает источник агенства. Подсудимый неоднократно устанавливал контакт с представителями Украины, пытаясь вступить в иностранное военизированное объединение, признанное террористической организацией.
Как сообщает прес-служба прокуратуры Республики Бурятия, Матханову не удалось установить связь с военными структурами противника, он был задержан при попытке покинуть Россию.
«В декабре 2022 года мужчина перевел более 3 тысяч долларов США на счет иностранца для оказания финансовой помощи Украине с целью поражения ВС РФ», — говорится в сообщении ведомства.
Экс-депутат признан виновным по ст. 275 УК РФ (государственная измена), а также в покушении на совершение преступления по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, признанной террористической). 5 лет осужденный проведет в тюрьме, а остальную часть — в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, он выплатит 500 тысяч рублей штрафа и будет ограничен в свободе в течение 1 года и 6 месяцев.
По информации ИА UlanMedia, клан Матхановых широко известен в Бурятии. Иринчей и Владимир Матхановы занимали посты в Госдуме и правительстве региона. Сам Михаил окончил исторический факультет ИГУ. До 2014 года он возглавлял холдинг «Байкалфарм» — крупного производителя вино-водочной продукции, который на данный момент обанкротился и был упразднен.
Анжелика Мешкова, супруга Михаила Матханова, директор ИА «Восток—Телеинформ».
Напомним, 2-й Восточный окружной военный суд огласил приговор капитану юстиции в Иркутской области. Мужчина, являясь противником СВО, размещал в открытом тг-канале (18+) сообщения, оправдывающие террористические акты, и призывал к враждебным, насильственным действиям против граждан России. Также фигурант призывал оказывать моральную и финансовую помощь Вооруженным Силам Украины во время специальной военной операции.