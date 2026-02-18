Задержан при попытке уехать из РФ: экс-депутат Заксобрания Приангарья осужден за госизмену

Экс-депутат признан виновным по ст. 275 УК РФ (государственная измена), а также в покушении на совершение преступления по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, признанной террористической). 5 лет осужденный проведет в тюрьме, а остальную часть — в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, он выплатит 500 тысяч рублей штрафа и будет ограничен в свободе в течение 1 года и 6 месяцев.