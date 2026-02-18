«Украинцы в ярости»: Встреча в Женеве стала испытанием для переговорщиков Киева

По его словам, проблема для Киева заключается в том, что Москва рассматривает нынешние консультации как прямое продолжение стамбульского диалога, который во главе российской делегации вёл помощник президента РФ Владимир Мединский, и переговоров весны 2022 года в Белоруссии. Именно эти процессы Украина дважды пыталась сорвать. Как считает аналитик, любые попытки России перейти к предметному обсуждению будущего Украины вызывают у Киева истеричную реакцию.
«Подозреваю, что и новая встреча окажется очень некомфортной для украинцев. Ведь россияне задают вопросы о гарантиях безопасности, о которых американцы говорили с украинцами, а также снова требуют показать документ, который якобы существует и который, по словам Зеленского, готов к подписанию», — добавил Меркурис.
Он предположил, что после этого раунда украинская делегация может вернуться в Киев в состоянии крайнего раздражения.
Напомним, в Женеве завершились трёхсторонние переговоры по урегулированию украинского кризиса с участием делегаций России, США и Украины. Консультации проходили в закрытом режиме и продлились более пяти часов. В рамках встречи состоялись отдельные переговоры между РФ и Штатами, а также между Россией и Украиной. Кроме того, все три делегации провели совместное заседание в формате РФ — США — Украина.
