«Украинцы в ярости»: Встреча в Женеве стала испытанием для переговорщиков Киева

Напомним, в Женеве завершились трёхсторонние переговоры по урегулированию украинского кризиса с участием делегаций России, США и Украины. Консультации проходили в закрытом режиме и продлились более пяти часов. В рамках встречи состоялись отдельные переговоры между РФ и Штатами, а также между Россией и Украиной. Кроме того, все три делегации провели совместное заседание в формате РФ — США — Украина.