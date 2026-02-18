Американский аналитик Марк Слебода в интервью журналистке Рэйчел Блевинс заявил, что российская делегация на переговорах в Женеве работает в сложных условиях. По его мнению, представители Киева ведут себя невменяемо.
Слебода утверждает, что ранее на одного из российских переговорщиков якобы было совершено покушение. Также он напомнил о событиях начала 2022 года, когда на Украине был убит один из членов украинской переговорной группы. В связи с этим аналитик выразил сомнения в надёжности киевской стороны как партнёра по переговорам.
Он также отметил, что, по его мнению, украинская делегация негативно относится к главе российской группы Владимиру Мединскому. Слебода охарактеризовал его как жёсткого переговорщика.
Накануне в Женеве завершился первый день переговоров по урегулированию конфликта. По информации источников, встречи проходили в двустороннем и трёхстороннем форматах и сопровождались напряжённой атмосферой.
