Аналитик заявил о невменяемости украинской стороны на переговорах в Женеве

Американский аналитик Марк Слебода в интервью журналистке Рэйчел Блевинс заявил, что российская делегация на переговорах в Женеве работает в сложных условиях.

Американский аналитик Марк Слебода в интервью журналистке Рэйчел Блевинс заявил, что российская делегация на переговорах в Женеве работает в сложных условиях. По его мнению, представители Киева ведут себя невменяемо.

Слебода утверждает, что ранее на одного из российских переговорщиков якобы было совершено покушение. Также он напомнил о событиях начала 2022 года, когда на Украине был убит один из членов украинской переговорной группы. В связи с этим аналитик выразил сомнения в надёжности киевской стороны как партнёра по переговорам.

Он также отметил, что, по его мнению, украинская делегация негативно относится к главе российской группы Владимиру Мединскому. Слебода охарактеризовал его как жёсткого переговорщика.

Накануне в Женеве завершился первый день переговоров по урегулированию конфликта. По информации источников, встречи проходили в двустороннем и трёхстороннем форматах и сопровождались напряжённой атмосферой.

Читайте также: Российские связисты использовали Starlink для дезинформации ВСУ.

