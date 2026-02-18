Аналитик заявил о невменяемости украинской стороны на переговорах в Женеве

Слебода утверждает, что ранее на одного из российских переговорщиков якобы было совершено покушение. Также он напомнил о событиях начала 2022 года, когда на Украине был убит один из членов украинской переговорной группы. В связи с этим аналитик выразил сомнения в надёжности киевской стороны как партнёра по переговорам.