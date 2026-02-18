Взрыв 3-тонной бомбы стер пункт дислокации ВСУ на покровском направлении

В Сети появились снятые с дрона кадры уничтожения пункта временной дислокации боевиков одного из подразделений ВСУ на покровском направлении.
По информации военных Telegram-каналов, под удар попало место скопления военнослужащих 59-й штурмовой бригады противника.
Сообщается, что для поражения пункта временной дислокации боевиков ВСУ была применена трехтонная фугасная бомба ФАБ-3000.
Судя по опубликованному видео, мощный взрыв уничтожил место расположения украинских военных. Данных о потерях ВСУ в результате бомбового удара нет.
Ранее были опубликованы кадры нанесения ударов по местам скопления боевиков и техники ВСУ в окрестностях сел Веселое и Завадское в Харьковской области. Сообщалось о поражении авиацией позиций одного из подразделений ВСУ в районе харьковского села Колодезное.
Также в Сети появилось видео уничтожения блиндажей противника на линии обороны ВСУ в районе запорожского города Орехов.