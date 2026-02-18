Ричмонд
ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду. Военная операция, день 1456-й

ВС РФ за ночь сбили 43 украинских беспилотника. ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду, есть повреждения. Украинские дроны атаковали Чебоксары. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Источник: Газета.Ру

8:47 Трехсторонние переговоры по урегулированию украинского конфликта «застопорились» после того, как глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский представил позиции Москвы, утверждают источники портала Axios.

8:26 В Минобороны России показали, как расчет самоходной артиллерийской установки «Гиацинт-С» группировки войск «Днепр» уничтожил орудие Д-30 и укрепленные позиции с личным составом ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области.

8:11 ? Российские военнослужащие средствами ПВО за ночь сбили 43 украинских беспилотника самолетного типа, раскрыли в Минобороны РФ. 21 дрон уничтожен над Брянской областью, по шесть — над Крымом и над Белгородской областью, пять — над Курской областью, по два — над Чувашией и Ростовской областью и один — над Черным морем.

8:07 Украинские беспилотники атаковали Чебоксары, сообщил глава Чувашии Олег Николаев. Никто не пострадал, повреждены несколько автомобилей.

8:03 ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду. Повреждена энергетическая инфраструктура города, а от падения сбитой воздушной цели загорелась крыша многоквартирного дома. Об этом в Telegram-канале написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

8:00 Сегодня 1456-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

Владимир Мединский: биография российского политика, ученого, писателя и переговорщика по Украине
В управлении страной президенту оказывают содействие его помощники. Одним из них стал Владимир Мединский, сумевший пройти путь от советника по связям с общественностью до министра культуры РФ. Собрали главное из его биографии.
