Озвучена реакция РФ на возможное присутствие НАТО на Украине

Россия неоднократно предупреждала Францию, что появление военных стран НАТО на территории Украины будет расценено как агрессия. Об этом РИА Новости заявил посол России во Франции Алексей Мешков.
По его словам, эта позиция доводилась до Парижа на разных уровнях. Французская сторона, как отметил дипломат, осведомлена о ней давно. Однако, по утверждению Мешкова, официальной реакции на такие заявления не последовало.
Он также прокомментировал прошедшую в январе в Париже встречу так называемой коалиции желающих. После неё премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что в случае прекращения огня Лондон и Париж могут создать военные базы на территории Украины и построить склады техники для украинских вооружённых сил.
Мешков подчеркнул, что в случае появления таких объектов они будут рассматриваться Россией как цели для ответа.
